Vluchtelingen willen niets liever dan integreren Opinie

Ahmed Marcouch Burgemeester van Arnhem

© Beeld: Google Streetview

Wat een geweldige opkomst bij de officiële opening afgelopen maandag van Connect in onze bibliotheek Rozet, centrum voor taal, kunst en erfgoed!

Connect is de nieuwe huiskamer van Arnhem. Een plek waar iedereen zich welkom mag voelen. Voor ontwikkeling, ontplooiing of simpelweg gezelligheid. Waar mensen elkaar ontmoeten en van elkaar leren, jong en oud, nieuwkomer of geboren Arnhemmer.

In het restaurant A Beautiful Mess, gerund door vluchtelingen, of in de ruimte waar nieuwkomers Nederlands leren lezen en schrijven om hun plek in onze samenleving te vinden: Connect laat zien dat het kan. Samen bouwen. Samen mens zijn.

Want vluchtelingen willen niets liever dan integreren. De taal leren, onze gewoonten en gebruiken eigen maken, en bovenal: aan het werk. Hun kennis en ervaring inzetten voor de samenleving. Als apotheker, bouwvakker, kok, elektricien of ingenieur. Zij zijn vaak dankbaar dat zij hier mogen zijn, maar begrijpen er niets van dat zij jarenlang gedwongen in de wacht worden gezet. Dat hun leven hier stil komt te staan, terwijl zij juist willen bijdragen.

En laten we eerlijk zijn: het contrast is groot. Terwijl in Arnhem talloze mensen keihard werken om opvang en integratie menswaardig en ordentelijk te organiseren, en dat lukt, laat het kabinet steken vallen. Door weg te kijken, geen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te ontlopen, ontstaat landelijk chaos en gevaar. En wat misschien nog erger is: vluchtelingen worden hierdoor belemmerd om mee te doen. Hun integratie wordt gefrustreerd, hun talenten blijven onbenut. Dat is niet alleen pijnlijk voor hen, maar een gemiste kans en een risico voor onze hele samenleving. Het is vijf voor twaalf.

Connect is in die context méér dan een gebouw. Het is warmte en barmhartigheid. Het is een tegenstem tegen de kou en de haat die we steeds vaker zien jegens mensen die een veilig heenkomen zoeken, die hier in ons land een beter leven willen opbouwen.

Gelukkig bewijst Connect dat we, ondanks die tegenwind, kunnen laten zien waar het werkelijk om draait: verbinding door cultuur, taal, beweging en bovenal ontmoeting. Nieuwe en oude Arnhemmers, schouder aan schouder.

Maar één ding is ook duidelijk: Arnhem kan het niet alleen. Het is hoog tijd dat het kabinet verantwoordelijkheid neemt. Versnel de procedures en bied mensen duidelijkheid, zeker minderjarigen, die nu soms meer dan een jaar moeten wachten, met alle risico’s op afglijden richting misdaad en criminaliteit. Geef snel duidelijkheid: mogen ze blijven, dan direct aan de slag met taal, werk en integratie. Mogen ze niet blijven, zorg dan ook voor snelle en zorgvuldige terugkeer naar het land van herkomst. Alleen zo scheppen we orde, perspectief én rechtvaardigheid.

Dank aan alle bondgenoten die dit mogelijk maken: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Rozet | taal, kunst en erfgoed, Stichting VluchtelingenWerk Gelderland, Rijnstad en Refugee Company Paul Smeulders.

