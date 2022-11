Europese Commissie wil 50.000 vluchtelingen veilig naar Europa halen

28 sep. 2017 - 9:36

@Lodewijk [Zo’n plan van een afgesloten kamp buiten het oog van de camera’s of zonder interesse van de Europeanen kan bliksemsnel afglijden.] Dit is niet mijn plan, maar op dit moment de realiteit in Griekenland. Feit is dat de EU geen plan en duidelijke organisatie had, en juist daardoor ontstond de schrijnende situatie in Griekenland. Het was, en is, paniekvoetbal. Uw betoog is emotioneel, maar amper inhoudelijk. Wat ik voor ogen heb is juist dat we zeer duidelijk stellen wat we van dergelijke kampen vereisen, dat we standaarden stellen, dat we bijzonder duidelijk de beveiliging regelen alsmede de ambtelijke molen die plaats zal vinden om deze mensen snel en eerlijk helderheid te bieden over hun (asiel-)aanvraag. En tevens dat we dit dus transparant doen, want dat bouwt ook interesse en draagvlak bij de Europese bevolking. Nu is het gewoon een zooitje van verscheidene landen die allen hun eigen plan trekken en een EU die pretendeert daadkrachtig te zijn. Want laten we eerlijk zijn; de EU gaat 50.000 man ophalen per 2 jaar? En wat doet men dan met de rest, die het alsnog illegaal probeert? Die vallen nog steeds in de handen van mensenhandelaars, verdrinken in zee, verpieteren in Griekenland, en/of verdwijnen in de illegaliteit in de EU met alle gevolgen van dien. Het is een schijn-oplossing, om te kunnen zeggen dat men werkelijk iets doet, om het geweten te sussen. Maar het lost uiteindelijk niks op.