Vluchtelingen goedkoper uit door grenscontroles van falende Faber

De extra grenscontroles die minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber vanaf maandag laat uitvoeren, hebben vooral symbolische waarde. De Koninklijke Marechaussee (KMar) geeft toe dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Sven Schuitema van Koninklijke Marechausseevereniging Marver verklaart tegenover NRC dat er vijftig extra marechaussees aan de slag gaan bij de in totaal 645 grensovergangen.

“De controles gaan in 24-uursdiensten. „Dan hou je grofweg tien mensen per dienst over. Alleen al bij de snelwegen zijn dertien grensovergangen. Dat is per dienst dus één marechaussee extra per grensovergang, als je bij alle grote overgangen tegelijk wil staan.” Naast de dertien grensovergangen bij snelwegen, zijn er nog honderden andere wegen die de grens kruisen. NRC telde er 645 op basis van het Nationaal Wegenbestand.”