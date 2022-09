Vlucht vertrekt met geteste passagiers, na landing blijken er ineens 12 besmet Nieuws • 10-06-2020 • leestijd 2 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: David McKelvey https://flic.kr/p/2iTsieH

Alle 91 passagiers die vorige maandag in Athene landden met een vlucht uit Doha, de hoofdstad van Qatar, zijn door de autoriteiten vastgehouden in een hotel voor nader medisch onderzoek. Twaalf van hen bleken bij aankomst in Griekenland besmet met het coronavirus . Dat was opmerkelijk omdat geen van hen bij vertrek, vijf uur eerder, verschijnselen vertoonde. Ze waren op het vliegveld van Doha getest door Qatar Airways op koortsverschijnselen.

De passagiers die bij aankomst de test goed doorstonden moesten toch een week in het hotel in quarantaine blijven omdat ze werden aangemerkt als ‘hoog risico’. De twaalf passagiers die besmet bleken werden twee weken in quarantaine geplaatst.

De besmette passagiers waren afkomstig uit verschillende plaatsen en in Doha overgestapt op de vlucht naar Athene. Negen kwamen uit Pakistan maar wonen in Griekenland, twee Grieken kwamen uit Australië en een ander was een Japans staatsburger die deel uitmaakt van een Grieks-Japanse gezin.

De wereldgezondheidorganisatie WHO heeft dinsdag erkend dat mensen die het virus hebben opgelopen maar nog geen ziekteverschijnselen vertonen toch al in staat zijn anderen te besmetten. Eerder werd er vanuit gegaan dat alleen personen die merkbaar ziek zijn, zoals hoesten of koorts hebben, het virus verspreiden. Nu blijkt dat in de twee tot drie dagen voor de verschijnselen zich aandienen de drager al zeer besmettelijk is.

"Vaccinoloog van de Universiteit Antwerpen Pierre Van Damme benadrukt: “De afstandsregel is dubbel zo belangrijk nu we dit weten. Je kan immers niet weten wie drager is en en wie niet.” Want dragers van het virus kunnen corona hoe dan ook doorgeven. Als ze geen ziektesymptomen hebben, verspreiden ze wel minder druppels door bijvoorbeeld hoesten of niezen. En door het bewaren van voldoende afstand is de kans dat je wat besmette druppeltjes op je krijgt klein."

Het nieuwe inzicht betekent dat koortsmeting bij passagiers, een voorzorgsmaatregel die door maatschappijen en landen wordt genomen om het vliegverkeer weer op gang te brengen, slechts beperkte bescherming biedt. Vanaf 15 juni kan er weer gevlogen worden , onder meer naar vakantiebestemmingen. Toeristen lopen daarbij wel het risico dat ze bij aankomst hun vakantie in quarantaine moeten doorbrengen.

Griekenland heeft vluchten van Qatar Airways opgeschort.