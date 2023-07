Vlissingen kan de fles in het stadswapen beter vervangen door een geketende slaaf

5 jul. 2023 - 7:42

Poe, in deze discussie doet iedereen aan emotionele symboolpolitiek, ook Van der Horst. Ik ga hier niet met argumenten komen als ‘draagvlak’, ‘ervaren pijn’ of wat dan ook, daar overtuig ik in deze fase helemaal niemand mee. Maar heel even geduld en het volgen van de officiële weg, zodat het monument ook legaal geplaatst wordt, is dat teveel gevraagd? De slavernij is gelukkig al heel lang geleden afgeschaft en een monument dat niet al vorige week maar pas over enkele maanden wordt geplaatst, zal volgens mij echt niet het verschil maken voor de pijn van degenen die zich slachtoffer voelen van slavernij. En dat voorstel van die geketende slaaf in het stadswapen? Even tot tien tellen, Han. Het stormt al flink genoeg in onze samenleving. Meer zuurstof voor onvrede hebben we niet nodig.