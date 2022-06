Vlinderstichting: stikstofuitstoot funest voor vlinders

19 jun. 2022 - 14:05

@vdbemt "deze website" Soms verdwijnt er ook plots een artikel, om dan ineens, 5 minuten later, weer in volle glorie in het overzicht beschikbaar te zijn. Om dan, een half uurtje later echter weer nergens te bekennen te zijn. Zoals dit artikel over vlinders. Ik moest het n.b. terugvinden via jouw profiel, omdat ik eerder al gezien had dat jij er een reactie op had geplaatst, nl. deze over ict.