Vliegvluchtelingen zijn een zegen voor Nederland

Voor een reeks van mensen en bedrijven lijkt de klimaatdiscussie aan dovemansoren gericht. Allerlei drogredeneringen worden gebruikt om zelf maar niets te hoeven doen aan de verbetering van het milieu. Een ongelofelijk halsstarrige branche is de vliegreisbranche. Een sector die greenwashing zo ongeveer heeft uitgevonden, zo blijkt door het grote aantal veroordelingen door Reclame Code Commissies in heel Europa.

Deze week beklaagden enkele vliegreisondernemingen zich in de vliegvriendelijke Telegraaf over de vlucht van Nederlandse vakantiegangers naar het buitenland. Er zouden heel veel mensen zijn die niet meer vanaf de Nederlandse vliegvelden willen vertrekken vanwege de vliegtaks en de tariefsverhogingen op Schiphol en haar dochterondernemingen. De toeristen zouden uitwijken naar Brussel en zo. Niet dat die touroperators daar last van hadden, want ze boekten gewoon die mensen via die vliegvelden, zo verklaarden ze zelf. Maar toch klagen!

Je ziet die vliegbedrijven de hele pr-trukendoos weer opentrekken om het publiek wijs te maken dat het allemaal slecht is, die prijsverhogingen en verhoging van de tickettaks. Feitelijk allemaal een vorm van misleiding. Met als dramatische conclusie dat al die kostenverhogingen op het bordje komen van de reiziger! ‘Uw vliegvakantie wordt duurder, ten opzichte van vakanties met eigen auto, trein of bus!’ Hoe erg is dat?

Ik zal wat opmerkelijke zaken hier belichten.

Er wordt een einde gemaakt aan het zwaar onderbetalen van die harde werkers in de bagagekelders en op platforms. Ook hun werkomstandigheden moeten sterk worden verbeterd. Dat gaat niet eens vrijwillig, maar na jaren klagen door de vakbonden onder dwang van de ‘arbeidsinspectie’. Natuurlijk kost dat geld, heel veel geld. En wie wil nu op zijn geweten hebben dat mensen ziek worden van hun werk? Wie wil op zijn geweten hebben dat mensen op de armoedegrens leven, terwijl ze u uw luxe vakantie mogelijk maken. Wie moeten anders die kosten betalen van die verbeteringen? De belastingbetaler? Dat wordt overigens lastig, want op vliegtickets zitten al geen belastingen zoals BTW en er wordt geen cent accijns op kerosine geheven.

Opeens trekt men het milieubelang lekker breed. Zo zou het vanaf buitenlandse vliegvelden vertrekken niets doen voor het milieu. Maar dat is natuurlijk weer een debattrucje. Voor de directe omgeving van vliegvelden betekent minder reizigers minder vliegbewegingen. Dus minder lawaaioverlast en slaapverstoringen, maar ook minder snel zwarte tuinmeubels en ramen als gevolg van de uitstoot van die vliegmachines. De directe omgeving wordt er veel beter van als er minder wordt gevlogen.

Verder komt men weer met de misleiding dat vliegtuigen schoner en stiller worden. Dat is echt misleiding, want vliegtuigen worden minder vies “per stoel”. Maar omdat ze fors groter worden, worden ze per saldo dus weer vuiler en stoten ze andere giftige dampen uit dan de oudere motoren. En dat (hoorbaar) minder lawaaierig is al 100 keer weerlegd door EASA (Europese vliegautoriteit) en de technische universiteiten. EASA noemde dat minder lawaaierige zelfs "fake news".

Ze doen ook net alsof de ruimte op buitenlandse vliegvelden onbeperkt is. Dat is natuurlijk niet zo. Ook daar zit men aan hun maximum. Ook de omwonenden van de vliegvelden in België en Duitsland zijn de vervuiling en het lawaai zat. Dit bleek tijdens een gesprek, waaraan ik deelnam, met de Europese Commissie afgelopen dinsdag in Brussel.

En de vliegvluchtelingen, feitelijk economische vluchtelingen die in een ander land overlast gaan veroorzaken, zijn mensen die dus voor een tientje meerkosten uitwijken naar andere vliegvelden Ze moeten toch echt eens een nieuwe rekenapp op hun telefoon downloaden. Want je bent al heel snel en fors meer reistijd kwijt. Maar de reiskosten lopen ook fors op als men de vliegtaks en die gerechtvaardigde kosten van loonsverhogingen wil ontwijken. Aan de andere kant zorgen ze er dus voor dat er minder wordt gevlogen boven Nederlandse steden. En dat is dus voor de omgeving een zegen.

Een laatste puntje is eigenlijk de kortzichtigheid van de vliegboys and girls. Ze kunnen ook hun aanbod verbreden en reizen aanbieden met de trein of bus. Die zijn veel schoner en ook comfortabeler dan met het vliegtuig. En feitelijk kost het vaak maar een paar uurtjes meer tijd. Op een hele vakantie stelt dat niets voor. Op sommige bestemmingen is reizen met bus, trein of auto sneller dan met het vliegtuig.

De prijsverhogingen zijn onvermijdelijk en gaan steeds meer de èchte kosten dekken die worden veroorzaakt door het vliegen. Die vliegbedrijven moeten zich gewoon daaraan aanpassen. En voor de reiziger wordt het reizen met het zeer vervuilende vliegtuig niet meer zo vanzelfsprekend.

Ik heb ook nog een gewetensvraag. Nu ben je baas van zo’n vliegbedrijf. Nu ben je steeds bezig met het (bewezen) misleiden van het publiek en de politiek. Zeg je dan bij het tandenpoetsen, na een lange dag, tegen jezelf in de spiegel: “wat ben ik vandaag weer goed bezig geweest”? Want laten we eerlijk zijn, die vliegvluchtelingen, waarover nu wordt geklaagd, hebben geen invloed op de globale omzet van het bedrijf. Het gaat gewoon over iets anders! Zeg dat dan ook.

Tegen de mensen die voor die paar tientjes vliegtaks zeg ik: Beste vliegvluchteling, je bent een zegen voor Nederland.