Vliegtuig oorlogsmisdadiger Netanyahu mijdt Nederlands luchtruim uit angst voor arrestatie

De Israëlische Benjamin Nethanyahu durfde niet over Nederland te vliegen uit angst voor arrestatie. De premier die verantwoordelijk is voor de dood van tienduizenden Palestijnse burgers, was niet bang dat zijn toestel tot landen gedwongen zou worden door de Koninklijke Luchtmacht maar dat er bij eventuele pech een noodlanding gemaakt zou moeten worden op grondgebied van landen die het internationaal recht naleven, waaronder ook Ierland en IJsland. Tegen Nethanyahu is een arrestatiebevel uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof in Den Haag. De premier die leiding geeft aan een extreemrechtse regering wordt onder meer verdacht van genocide op Palestijnen in Gaza.