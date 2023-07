Vliegen is binnen Europa tot 30 keer goedkoper dan de trein en dat komt door de politiek Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 717 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Ank Kumar

Vliegen binnen Europa is veel goedkoper dan met de trein gaan. Een vliegticket kan zelfs tot 30 keer goedkopen zijn dan een treinticket voor dezelfde bestemming. De treinreis duurt meestal ook langer. Dat maakt het bijvoorbeeld voor vakantiegangers onaantrekkelijk om de trein te pakken, zelfs als ze zich zorgen maken over de verwoestende werking van vliegen op het klimaat. Het verschil is het gevolg van overheidsbeleid dat er op neerkomt dat wie met de trein reist belasting moet betalen en dat wie vliegt gesubsidieerd wordt.

Greenpeace UK is in de tickets gedoken en heeft 121 routes onderzocht op negen verschillende dagen. Zo ontdekten ze onder meer dat een ticket Londen-Barcelona voor de trein dertig keer zo duur is als voor een vliegtuig. Slechts een enkele keer is de trein nemen goedkoper dan het vliegtuig op vrijwel alle routes.

Vliegen is een van de vervuilendste activiteiten die er zijn en ook het lastigst om schoon te maken. Er zijn wel compensatieregelingen waarbij bijvoorbeeld beloofd wordt bomen te planten maar dat blijkt in de praktijk niet te werken. Er bestaat geen groene manier van vliegen, anders dan bijvoorbeeld bij autorijden.

Het is niet overal slecht. Op 23 van de 121 routes die Greenpeace onderzocht versloeg de trein op acht van de negen dagen het vliegtuig. De verbindingen zijn in die gevallen frequent, betrouwbaar, snel en redelijk geprijsd. Het gaat bijvoorbeeld om de 3 uur durende reis tussen Porto en Lissabon of tussen Berlijn en Praag, Zürich en Wenen en Praag en Boedapest.

In Europa betalen luchtvaartmaatschappijen geen accijns op kerosine en bijna of geen BTW op de tickets. De belastingvoordelen die de overheden schenken aan de luchtvaart lopen op tot meer dan 34 miljard euro per jaar. Voor 2025 zal dat opgelopen zijn tot meer dan 47 miljard euro.

Vliegen is niettemin een elitaire aangelegenheid. Niet meer dan 11 procent van de wereldbevolking gebruikt het vliegtuig en slecht 4 procent daarvan betreft internationaal verkeer. Niettemin is de industrie verantwoordelijk voor 2,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen en komt daar nog meer andere schadelijke uitstoot bij, schrijft The Guardian.