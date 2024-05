Vleessector behandelt arbeidsmigranten als goedkope wegwerpproducten, Arbeidsinspectie slaat alarm

Uitzendbureaus in de vleesverwerkende industrie misbruiken het ontslag op staande voet om arbeidsmigranten op ontoelaatbare wijze te lozen. Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Een ontslag op staande voet is bedoeld om werknemers te ontslaan die zich bijvoorbeeld schuldig hebben gemaakt aan diefstal of geweld. Uitzendbureaus in de vleessector gebruiken de constructie echter om op een goedkope manier van hun werknemers af te komen.