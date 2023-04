Vleesfabrikant gelooft in toekomst vleesvervangers: 'Het zal net zo gaan als met de elektrische auto' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 827 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Theo Crazzolara

Het is noodzakelijk dat er minder vlees gegeten gaat worden. Dat weten niet alleen vegetariërs, natuurbeschermers en politici maar ook de vleesfabrikanten. RTV Oost sprak met Chiel en Roy Bolscher, eigenaren van een vleesfabriek met dezelfde naam in Enschede. Ze weten dat het anders moet en proberen in te spelen op de toekomst. Ze willen hun fabriek veranderen in een eiwitfabriek. Dat kunnen ze technisch ook maar ze stuiten op verzet, zelfs onder de honderd werknemers. Vleesvervangers zijn voor veel mensen nog niet acceptabel. Wat niet tussen de oren zit, komt ook niet in de mond.

Omdat vleesvervangers nog niet geaccepteerd worden hebben ze een hybride burger bedacht, half vlees, half plantaardig. Dat lukte eerder bij worsten ook. Het verschil wordt niet geproefd. Daarnaast willen ze dat het vlees dat ze nog wel verwerken in de toekomst niet meer van industrieel gehouden dieren komt. Ze maken nu al gebruik van bijzonderen runderen, Black & Red Angus, die ecologisch worden ingezet als grazers in een natuurgebied.

Dat vleesvervangers het voedsel van de toekomst zijn, staat voor hen buiten kijf.

“Ik vergelijk het met de omslag naar elektrisch rijden”, vertelt Roy. “Dat begon ook eerst met hybride. Het begint stapsgewijs, tot het eenmaal gekanteld is. Toen ik zes jaar geleden een elektrische auto kocht, had ik nooit gedacht dat nu een op de vier nieuw verkochte auto’s elektrisch is. Zo kan het met vleesvervangers ook gaan. (…) Tien jaar geleden vond ik plantaardige producten in supermarkt echt niet lekker. Nu zijn ze eetbaar, daar is alles mee gezegd. Over 5 jaar verwacht ik dat ze gelijkwaardig zijn als vleesproducten. Dan is de vraag of ze ook goedkoper zullen zijn dan vlees; daarop baseert de consument zijn keuze.”

De broers werken niet alleen uit idealisme aan de vleesloze voeding.

“We hebben hier deze machines staan. Mocht de omslag snel volgen, dan moeten we weten of we ook plantaardige eiwitten door de machines kunnen halen. Nou, dat kan dus. Als de wereld morgen verandert, moeten wij er klaar voor zijn.”

