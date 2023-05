Vleeseters woedend op dierenbeul

Roel Maalderink is terug met Plakshot. En hoe. De voxpop-koning vraagt willekeurige voorbijgangers wat ze vinden van het eten van vlees (“Lekker”) en megastallen (“Daar moeten ze niet zo over zeuren”). Maar als Maalderink vertelt dat er een man in de buurt actief is die dieren bedwelmt met koolzuurgas, ophangt en de hals doorsnijdt, slaat de stemming om.