Vleesboeren bij Schiphol op de vlucht voor activisten die protestbrief willen overhandigen

Tientallen Greenpeace-leden hebben in het Sheraton Hotel bij Schiphol de aandeelhoudersvergadering van JBS, het grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld, bezocht. Het megavleesbedrijf is sinds vorig jaar Nederlands.

Het ANP meldt:

Activisten van Greenpeace zijn de aandeelhoudersvergadering van JBS, het grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld, binnengevallen. De aanwezige aandeelhouders in het Sheraton Hotel bij Schiphol zijn de vergaderzaal uit gevlucht, meldt een ANP-verslaggever ter plaatse. JBS houdt dit jaar zijn aandeelhoudersvergadering in Nederland, omdat het in mei vorig jaar op papier een Nederlands bedrijf werd. Greenpeace wilde de vergadering binnengaan om een brief te overhandigen waarin met juridische stappen wordt gedreigd. De organisatie wil uitbreidingsplannen van JBS in Nigeria blokkeren.

JBS is een omstreden bedrijf dat door milieubeschermers onder meer in verband wordt gebracht met illegale ontbossing in het Amazoneregenwoud en greenwashing praktijken. Het bedrijf gaat voor 2,5 miljard dollar nieuwe slachthuizen bouwen in Nigeria. Greenpeace eist daar meer informatie over.

Greenpeace stelt in een persverklaring:

Isabel Willemsen, campagneleider biodiversiteit Greenpeace Nederland:

‘Wij zijn hier vandaag om de wereldwijde verwoesting van JBS te stoppen. Terwijl het Amazonewoud verdwijnt en de aarde opwarmt, wil deze vleesgigant verder uitbreiden en nog meer natuur verwoesten - ten koste van mensen en een leefbare aarde. Met hun verhuizing naar Nederland hebben zij zich ook aan de Nederlandse wet te houden. Dat geeft ons de kans nu juridische stappen te zetten. Met deze actie kondigen we die stappen aan en zetten we de spotlight op de bloody business van deze vleesmiljardairs.’’

De verklaring vervolgt:

Vleesgigant JBS is het grootste en een van de meest vervuilende vleesbedrijven ter wereld. Het bedrijf draagt bij aan ontbossing en natuurverwoesting in de Amazone en uit onderzoek blijkt dat de methaanuitstoot van het bedrijf hoger is dan die van Shell en ExxonMobil samen. JBS is in staat om elke dag 14 miljoen dieren te slachten. De multinational is daarnaast ook in verband gebracht met corruptieschandalen en mensenrechtenschendingen. JBS is van oorsprong een Braziliaanse multinational, maar sinds vorig jaar is het hoofdkantoor (op papier) in Nederland gevestigd.



JBS heeft aangekondigd tussen de 5 en 6 miljard dollar te investeren in nieuwe projecten wereldwijd. Het grootste gedeelte daarvan wordt geïnvesteerd in Nigeria, om nieuwe vleesverwerkingsfabrieken en infrastructuur te realiseren. Op dit moment bestaat er nog geen intensieve veehouderij in Nigeria en wordt vee door lokale boeren op kleine schaal gehouden en verkregen uit buurlanden. Het grootste deel van het vlees dat JBS in Nigeria gaat produceren is bestemd voor export naar het Midden-Oosten en dus niet voor de Nigeriaanse bevolking zelf.



Elizabeth Atieno, campaigner bij Greenpeace Afrika: “De groei van het vleesimperium van JBS gaat hand in hand met milieuvernietiging, enorme uitstoot, mensenrechtenschendingen, corruptie en een totaal gebrek aan transparantie. Nu is het bedrijf van plan dit bedrijfsmodel naar Sub-Sahara Afrika te exporteren. De roofzuchtige expansie van JBS in Nigeria zorgt er niet alleen voor dat de uitstoot de komende decennia blijft stijgen, maar dreigt ook onomkeerbare milieuschade te veroorzaken en kleine boeren te verdrijven om de zakken van rijke internationale elites te vullen.”

JBS en de Nigeriaanse overheid geven, ondanks verzoeken van lokale groepen, geen openheid van zaken over de deal die zij gesloten hebben en de impact die dat heeft op de lokale bevolking. Maatschappelijke organisaties in Nigeria hebben ernstige zorgen geuit over de milieu-, gezondheids- en sociale risico’s die gepaard gaan met de uitbreidingsplannen.



De actievoerders hingen een spandoek met druipend nepbloed en de tekst: ‘JBS: Keep your bloody business out of Africa’ aan het Sheraton hotel op Schiphol, waar de vergadering plaatsvond. In de hal van het hotel wordt ook een metershoog spandoek met dezelfde tekst opgehangen. De actievoerders betraden de vergaderzaal en Greenpeace directeur Marieke Vellekoop bood het informatieverzoek aan de aandeelhouders van JBS aan, wat de eerste stap is naar juridische actie tegen de uitbreidingsplannen van JBS. Greenpeace wil dat JBS van de destructieve groeiplannen afziet.

De vergadering is na het bezoek van de activisten stilgelegd.

