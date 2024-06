Vlees van afgedankte racepaarden belandt illegaal in snacks Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

Een crimineel netwerk van paardenhandelaren zorgt ervoor dat afgedankte Ierse en Britse renpaarden in Nederlandse bitterballen en kroketten terecht komen. Dat is illegaal. Dieren uit de race-industrie mogen niet door mensen worden gegeten, vanwege mogelijke medicatie die is toegediend om veelvoorkomende raceblessures te behandelen.

Uit onderzoek van het Ierse tv-programma RTÉ Investigates en het Nederlandse House of Animals blijkt dat de renpaarden worden ‘omgekat’. Ze krijgen een ‘schoon’ paspoort en worden verscheept naar het buitenland om daar geslacht te worden.

House of Animals schrijft over de samenwerking met RTÉ Investigates: “Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat grote hoeveelheden paarden uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk, onder erbarmelijke omstandigheden op transport worden gezet naar Nederland en België. Hier krijgen ze een nieuwe chip en een vals paspoort. Vervolgens worden ze naar slachthuizen gebracht in heel Europa, waaronder Spanje, Italië, Polen en het Nederlandse Kerkdriel.”

Bij het transport worden de Europese regels vaak overtreden. Zo was House of Animals getuige van een transport van paarden uit Ierland in Rotterdam, die op het moment van uitladen al meer dan 30 uur onderweg waren.