Vlees en vis eten kan er toe leiden dat antibiotica kuren niet meer werken Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 336 keer bekeken • bewaren

In vlees en vis blijven resten achter van de antibiotica die dieren in de voedselindustrie toegediend krijgen om infecties te bestrijden. Via het dode weefsel dat consumenten vervolgens in hun mond stoppen, dringen die het lichaam binnen. Er werd altijd gedacht dat dat geen kwaad kon maar nieuw onderzoek wijst anders uit. Zelfs bij zeer kleine hoeveelheden kunnen bacterieën er al resistent van worden. Dat wil zeggen dat antibiotica dan niet meer werken om de schadelijke, ziekmakende werking van die bacterieën tegen te gaan. Dat hebben onderzoekers van het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) ontdekt.

"Er waren al labostudies die hebben aangetoond dat de concentraties antibiotica in ons voedsel die momenteel zijn toegelaten, toch resistentie kunnen veroorzaken. We hebben nu voor het eerst getest wat de effecten zijn in mensen", zegt microbioloog Dorien Van den Bossche van het ITG. (...) "We wisten al dat antibiotica in de veeteelt en viskweek kunnen leiden tot resistente bacteriën, die vervolgens op mensen kunnen worden overgedragen door het eten van onvoldoende verhit vlees, bijvoorbeeld. Nu hebben we voor het eerst bewijs dat ook de antibiotica in het voedsel rechtstreeks aanleiding kunnen geven tot een verhoogde kans op antibioticaresistentie", zegt Van den Bossche.

De onderzoekers waarschuwen dat de regels rond voedselveiligheid er geen rekening mee houden en aangescherpt moeten worden. De resistentie kan er toe leiden dat bijvoorbeeld een longontsteking niet meer behandeld kan worden, met fatale gevolgen.

Meer over: vlees , vis , antibiotica , actueel , antibioticaresistentie