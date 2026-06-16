Stop de oorlog in Oekraïne, want kinderen worden beroofd van hun vredige jeugd Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 200 keer bekeken • Bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

Deze brief is geschreven door May-May Meijer en door Yurii Sheliazhenko uit Kyiv. Veel Nederlandse vredesorganisaties steunen de brief, evenals de laureaat van de Wereldvoedselprijs, hoogleraar internationale politicologie Tom Sauer, hoogleraar Ewald Engelen, Dr Scilla Elworthy zij scheef A business Plan for Peace vanuit het Verenigd Koninkrijk en oud kolonel Ann Wright uit de VS. Ook heeft Carla Segoloni ondertekend, die aangaf dat ze zo moet huilen als ze aan de arme kinderen denkt.

Aan:

President of the Russian Federation, His Excellency Vladimir V. Putin

President of the United States, His Excellency Mr. Donald J. Trump

President of Ukraine, His Excellency Mr. Volodymyr O. Zelensky

President of the European Commission, Her Excellency Ursula von der Leyen

EU High Representative for Foreign Affairs & Security Policy, Her Excellency Kaja Kallas

Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands, His Excellency Rob A. A. Jetten

Chancellor of the Federal Republic of Germany, His Excellency Friedrich Merz

Secretary General of North Atlantic Treaty Organization, His Excellency Mark Rutte

OSCE Chairman-in-Office, His Excellency Ignazio Cassis

SG of the United Nations, His Excellency António Manuel de Oliveira Guterres

Open brief

Betreft: Een roep om vrede in Oekraïne en Rusland

Bussum, 15 juni 2026

Excellenties,

Bij Peace SOS en de ondergetekende vredesorganisaties, wetenschappers en andere ondersteuners volgen we het nieuws en de verhalen uit Oekraïne met pijn in ons hart en bezorgdheid over een verdere escalatie. We hebben minder contact met mensen in Rusland, maar gezien het nieuws gaan we ervan uit dat ook de mensen in Rusland zwaar lijden. Aan alle kanten heeft de pijn zich al jarenlang opgestapeld.

Er zijn veel burgers en soldaten gedood en gewond geraakt. Veel mensen zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten en talloze gezinnen zijn door de oorlog uit elkaar gerukt. Kinderen zijn van hun ouders gescheiden en velen hebben hun moeder of vader verloren. Mensen leven in voortdurende angst voor drone- en raketaanvallen. De oorlog moet worden gestopt, zodat gezinnen kunnen worden herenigd en om te voorkomen dat nog meer kinderen een ouder verliezen aan het front. De oorlog moet worden gestopt omdat kinderen, zolang deze voortduurt, worden beroofd van de vredige jeugd en toekomst die ze verdienen. Volwassen leiders hebben de verantwoordelijkheid om voor hun volk en voor toekomstige generaties te zorgen, en hen niet te veroordelen tot het vooruitzicht van een eindeloze oorlog.

Wij vragen u om aan de onderhandelingstafel naar oplossingen te zoeken. Wij stellen voor dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Zijne Excellentie António Manuel de Oliveira Guterres, hierin een rol kan spelen. De VN is immers opgericht met als doel bij te dragen aan vrede. Moge het standbeeld van Evgeny Vuchetich, geschonken door de Sovjet-Unie op 21 mei 1960, in de Tuin van de Verenigde Naties in New York een inspiratiebron en een herinnering zijn, met de woorden: “Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen” (Jesaja 2:4).

Lokale vredelievende mensen en grassroots organisaties kunnen ook bijdragen aan vrede in Oekraïne en Rusland en moeten, net als internationale organisaties, worden betrokken als essentiële partners bij het herstel van de vrede. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat degenen die pleiten voor vrede en geweldloosheid dit vrijelijk kunnen doen.

Wij roepen u op om een einde te maken aan het geweld en verder bloedvergieten te voorkomen door een permanent staakt-het-vuren af te kondigen en eerlijke onderhandelingen op gang te brengen. Laten we de spiraal van geweld, die nog meer leed en onomkeerbare dood veroorzaakt, doorbreken en streven naar een opwaartse spiraal van genezing, vrede en verzoening.

Mogen alle levens gekoesterd worden.

Mogen de wonden van alle mensen die door het geweld zijn getroffen, genezen.

Mogen gescheiden kinderen terugkeren naar hun ouders.

Mogen we spoedig zien: een wereld waarin alle kinderen kunnen spelen.

Wij wensen u vrede en het allerbeste,

May-May Meijer, founder Peace SOS, The Netherlands.

Yurii Sheliazhenko, Executive Secretary Ukrainian Pacifist Movement, Ukraine

Prof. Dr. Klaus Moegling, Universität Kassel, ret. Germany

Marie-Thérèse ter Haar, owner Eurasia-Institute, the Netherlands

Huub Lelieveld, 2026 World Food Prize Laureate, the Netherlands

Isabella Roekel van Rijn, Food Safety Security Foundation, the Netherlands

Fridays For Future International

Peace and Climate Justice (PCJ)

Henk Baars, chair Kerk en Vrede (Church and Peace), the Netherlands

Ewald Engelen, Professor Financial Geography, University of Amsterdam, the Netherlands

Mirjam Ates-Snijdewind, Religies voor Vrede NL (Religions for Peace), the Netherlands

Ann Wright, Colonel (Ret), Veterans For Peace, United States

Kees van der Veer, director of the Cultural Studies Foundation Amsterdam, NL

Hans Matheeuwsen, St. Vredesburo (Peace Bureau) Eindhoven, the Netherlands

Lucien van Liere, Associate professor religion and conflict, Utrecht University, NL

Jakob de Jonge, Chair The Hague Peace Projects, the Netherlands

Ludo De Brabander, spokesperson Vrede Vzw, Belgium

Hans Lak, peace activist, Spain

Jobar Oranje, liaison officer Women & Sustainable Peace, the Netherlands

Prof. dr. Ir. Gerard C.M. Meijer (em), Delft University of Technology, the Netherlands

Dolph Kessler, publisher and author regarding the logic of peace, the Netherlands

Lidija Zelovic, documentary filmmaker, writer, the Netherlands

Nina Koevoets, Training Coordinator Foundation for Active Nonviolence, the Netherlands Vredesbeweging Pais, (Peace Movement Pais), the Netherlands

Dr Scilla Elworthy, Founder The Mighty Heart, Peace Direct, Oxford Research Group, UK

Sophie Bolt, General Secretary, Campaign for Nuclear Disarmament, United Kingdom

Gert Olefs, co-founder of White Green Blue sustainable you, Brazil

Patric Gorrebeeck, peace activist, Belgium

Marjolijn Snippe, WFBN, World Federalist movement, the Netherlands

Frans Micklinghoff, WFBN, World Federalist movement, the Netherlands

NVMP-Artsen voor vrede (Physicians for Peace), the Netherlands

Eveline Smits van Oyen, GGRU Groene Ruijter, the Netherlands

Arthur Graaff, coordinator Werkgroep Herdenk Nazi's Niet, the Netherlands

Tom Sauer, Professor International Politics, University of Antwerp, Belgium

Wendela de Vries, Stop Wapenhandel, the Netherlands

Willem de Haan, editor Peace Magazine, the Netherlands

Carla Segoloni Felici, translator of peace books, the Netherlands

Centro Gandhi Onlus Pisa, Italy

Marlies Tjallingii, Quakers, the Netherlands

Jan Hoekema, chair Pugwash, the Netherlands

Anke Kuiper, Women’s International League for Peace and Freedom, the Netherlands

Anna Zanen, Women for Sustainable Peace (umbrella organization), Netherlands

Ivana Balen, coördinator regiokring Leiden, De Nieuwe Vredesbeweging, the NL

Women Building Bridges Initiative