‘Vlaardingerbroek weg bij Zaterdagmatinee wegens discriminatie en wangedrag’

Volgens het Cultureel Persbureau moet Vlaardingerbroek het veld ruimen wegens wangedrag. “Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat de directie uit een intern onderzoek (‘dossiervorming’) concludeerde dat Vlaardingerbroek niet alleen online, maar ook in zijn dagelijks werk vrouwen en mensen van kleur achterstelde.”

Kees Vlaardingerbroek is de vader van de extreemrechtse stokebrand Eva Vlaardingerbroek die regelmatig nepnieuws verspreidt over het Nederlandse stikstofbeleid en de gevaren van zonnebrandcrème. Zaterdag was Eva Vlaardingerbroek nog betrokken bij het rechts-radicale boerenprotest in Den Haag.