Vlaamse gelukszoekers zorgen voor steeds meer irritaties bij bewoners van de Ardennen

Onvrede in Wallonië, het Franstalige deel van België, want Vlamingen strijken er steeds vaker neer omdat ze de Ardennen zien als een tweede woongebied, met alle bekende problemen van dien. Huizen worden onbetaalbaar voor de lokale bevolking omdat ze worden omgetoverd in gites voor de Vlamingen. De gelukszoekers uit het arrogante noorden misdragen zich ook nog eens en weigeren zich aan te passen aan de Waalse cultuur.

Het satirisch programma De Ideale Wereld drijft de spot met de klachten van de Walen, die bijvoorbeeld klagen over het rechtsextremisme dat onder Vlamingen welig tiert. In werkelijkheid is het geen grapje, blijkt onder meer uit een reportage in De Morgen: