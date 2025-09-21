VK, Canada en Australië erkennen Palestijnse staat Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië hebben zondag laten weten dat zij de Palestijnse staat zullen erkennen. De premiers van de drie landen maken daarmee hun inzet bekend voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die komende week plaatsvindt. Tijdens de bijeenkomst in New York staat de genocide in Gaza bovenaan de agenda.

De NOS meldt: “De erkenning gebeurt in samenspraak met landen als Frankrijk, Luxemburg, Australië, Canada, Malta en Portugal: een gecoördineerde poging om druk uit te oefenen op Israël. (…) Premier Starmer kondigde in juli al aan de Palestijnse staat te willen erkennen als Israël geen staakt-het-vuren zou afkondigen en maatrelen zou nemen om het lijden in Gaza te verlichten. Omdat aan die voorwaarden niet is voldaan, zet Starmer dit nu door. De Britse premier noemt dat "een morele plicht".”

De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, is blij met de internationale steun. Volgens hem kan Hamas geen rol spelen in het toekomstige bestuur van Palestina.

De leider van de Britse Conservatieven, Kemi Badenoch, is woedend over het besluit van premier Keir Starmer om Palestina te erkennen. Zij noemt het besluit “absoluut rampzalig” en spreekt van het belonen van terrorisme. Daarmee doelt ze niet op het uitmoorden en uithongeren van Palestijnse kinderen in Gaza.