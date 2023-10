Vis in Nederlandse supermarkten afkomstig van Chinese schepen met dwangarbeiders

Op de Chinese visserijschepen die over de hele planeet de zeeën leegvissen werken dwangarbeiders en worden mensen op andere wijze uitgebuit. De vangst eindigt deels in Nederlandse supermarkten. Wie bijvoorbeeld AH Sushi Snacks koopt, krijgt daarmee voedsel dat afkomstig is uit een fabriek, Yantai Sanko Fisheries, waar hoogstwaarschijnlijk dwangarbeiders tewerk zijn gesteld. Het gaat om Oeigoeren, een zwaar vervolgende islamitische minderheid. In Chinese staatsmedia pochen de bewuste bedrijven openlijk over de grote hoeveelheden dwangarbeiders die bij hen te werk zijn gesteld.