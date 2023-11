Viruswaarschuwing: Chinese ziekenhuizen overspoeld door jonge patiënten met plotselinge mysterieuze longaandoening Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 2073 keer bekeken • bewaren

Chinese ziekenhuizen op meerdere plekken in het land worden overspoeld met zieke kinderen. Dat meldt ProMed, een surveillancemonitor dat wereldwijd uitbraken van ziektes onder mensen en dieren in kaart brengt. Het gaat om een mysterieuze vorm van longontsteking.

Uit de laatste berichten blijkt dat zowel in hoofdstad Beijing als in het ruim 800 kilometer verderop gelegen Liaoning ziekenhuizen moeite hebben de zieke kinderen allemaal op te vangen. Veel van de patiënten die worden binnengebracht moeten worden opgenomen. Ze zijn allen besmet met een zogenoemde wandelende pneumonie, of atypische longontsteking. Zo is er onder de patiënten nauwelijks last van hoesten, maar hebben ze wel hoge koorts en verkoudheidsverschijnselen.

Hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een nieuwe epidemie, waarschuwt ProMed wel dat er sprake is van een “wijdverspreide ziekte aan de luchtwegen” die nog niet geheel bekend is. Het is nog niet duidelijk wanneer de ziekte is opgedoken of waar, maar ProMed noemt het “hoogst ongebruikelijk” dat zoveel kinderen zo snel geïnfecteerd raken. Verschillende scholen in de getroffen gebieden roepen leerlingen op om niet naar school te komen wanneer ze ziektebeelden vertonen. Het is niet bekend of er ook volwassenen besmet zijn geraakt.

Het was ProMed dat in 2019 melding maakte van een mysterieus virus dat Sars-Cov-2 werd genoemd waardoor veel artsen en wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de hoogte van het rondwarende virus werden gesteld. Niet veel later zuchtte de wereld onder de coronapandemie.