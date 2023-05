Viroloog Marc Van Ranst voor lezing aangevallen met taart

24 apr. 2023 - 6:40

Oproerkraaier, dan volg je van Ranst niet op Twitter blijkbaar, daar is hij veelvuldig anderen aan het beledigen over onderwerpen die helemaal niks met zijn vakgebied als viroloog te maken hebben. Hij is verslaafd geraakt aan zijn bekendheid en nu Corona voltooid verleden tijd is kan hij geen afstand doen van zijn roem en probeert hij al schofferend en polariserend nog beeld te blijven. Een echte taart in zijn gezicht is ontoelaatbaar, maar een figuurlijke was wel op zo’n plaats geweest. Al denk ik dat deze man het stiekem niet erg vindt deze taart in zijn gezicht, zijn honger naar roem is groter dan de ergernis over gebak op z’n snoet.