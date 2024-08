Villabewoners Bloemendaal blokkeren komst hospice want 'willen geen stervende mensen' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 155 keer bekeken • bewaren

Bloemendaal, het Noord-Hollandse miljonairsdorp dat eerder al stelselmatig weigerde mee te werken aan de opvang van asielzoekers, heeft een nieuw schandaal. Een groep villabewoners verzet zich fel tegen de komst van een hospice waar terminaal zieken in alle rust de laatste dagen van hun leven kunnen doorbrengen. De woeste miljonairs dreigen zelfs met zware juridische procedures. Het hospice zegt geen geld en tijd te hebben voor het juridisch gevecht en heeft het plan ingetrokken, meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Daarmee komt een einde aan een ruimhartig gebaar van de erfgenamen van de overleden vastgoedondernemer Theo Eichholtz

De familie kwam met een uiterst royale schenking van het markante landhuis, waar Theo Eichholtz heeft gewoond. Het hospice zou het landhuis voor een periode van twintig jaar kosteloos mogen gebruiken. De broer van Theo, de executeur-testamentair, las in een artikel in Haarlems Dagblad dat het hospice een tweede locatie zocht en dat bracht de familie op het idee de monumentale villa beschikbaar te stellen. Hospice Haarlem zit in grote ruimtenood en moet jaarlijks de helft van het aantal aanvragen afwijzen.

De villa is gelegen op een ruim stuk grond, met een eigen oprijlaan en ook de mogelijkheid om auto's te parkeren zodat er geen overlast is voor de buurt. De meeste bewoners steunden het plan of hadden er geen bezwaar tegen maar een kleine groep onhebbelijke miljonairs wilde het plan over de kling jagen. Ze dienden klachten in bij de gemeente, vertelt directeur Pauline Jäger van Hospice Haarlem en omstreken aan de krant.

De bezwaren klonken zeer gevarieerd, blijkt uit de woorden van Jäger. ,,Van dat mensen dan ‘s nachts bedlampjes zien branden tot dat de kinderen uit de buurt mogelijk terminaal zieke mensen onder ogen krijgen. Er waren bezwaren tegen een grotere parkeerdruk en de angst dat er lijkwagens door de straat gaan rijden. Buren hebben een enquête rondgestuurd zodat omwonenden alle mogelijke bezwaren konden aankruisen.’’

De groep dreigde tot aan de Hoge Raad door te procederen om de komst van het hospice te dwarsbomen.

Jäger heeft in overleg met de familie besloten deze strijd niet aan te gaan omdat dit te veel tijd en geld kost. Zo’n jarenlange juridische strijd levert veel negatieve energie op en dat past niet bij een zorginstelling als Hospice Haarlem. ,,Wij willen mensen die ons zo hard nodig hebben helpen. Dat had gekund met deze kans. Het is erg jammer, ook voor de familie. Zij hadden het hospice op deze plek als een mooie nagedachtenis aan Theo gezien.’’

Het menslievende initiatief is daarmee een stille dood gestorven.