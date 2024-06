Viktor Orbán zet Mark Rutte het mes op de keel

De ultrarechtse Hongaarse premier Viktor Orbán wil nog niet akkoord gaan met de benoeming van Mark Rutte tot secretaris-generaal van de NAVO. De rechts-radicaal wil dat Rutte eerdere uitspraken over Hongarije intrekt. Daarnaast wil hij de verzekering dat Hongarije niet hoeft deel te nemen aan NAVO-operaties tegen Rusland in Oekraïne, meldt het AD .

“Rutte zei in 2021 dat Hongarije niets in de Europese Unie te zoeken heeft in reactie op een wet die wat hem betreft op een onaanvaardbare manier indruist tegen de rechten van lhbti’ers. Hij noemde het toen ook zijn langetermijndoel om Hongarije ‘op dit punt op de knieën te krijgen’.”