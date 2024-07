Viktor Orbán ontmoet na Poetin nu ook Trump, oproep om EU-voorzitterschap Hongarije te beëindigen

De Europese liberalen roepen de Europese regeringen op om een einde te maken aan het EU-voorzitterschap van Hongarije dat op 1 juli begon, meldt The Guardian . Renew Europe, waarin onder meer D66 en de VVD zitten, heeft geen vertrouwen meer in Hongarije nadat premier Viktor Orbán een bezoek heeft gebracht aan de Russische oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin.

“De Hongaarse premier ondermijnt de standpunten van de Europese Unie en handelt in strijd met onze belangen, en dat moet stoppen”, aldus Valérie Hayer. Zij is de voorzitter van de Renew Europe-groep in het Europees Parlement. Hayer noemt Orbáns ‘vredesmissie’ “een bedreiging voor de veiligheid”.