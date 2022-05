Viktor Orbán misbruikt oorlog Oekraïne om Hongarije dichter bij dictatuur te brengen

In het voorjaar van 2020 wist Orbán met steun van zijn extreemrechtse Fidesz-partij een corona-noodwet door het parlement te loodsen, die hem in staat stelde per decreet te regeren. Oftewel, zonder verdere bemoeienis van het parlement. Een de facto dictatuur dus. Die noodwet had wel een einddatum, namelijk 31 mei en helaas voor Orbán is op het gebied van corona nauwelijks nog van een noodsituatie te spreken.

Dankzij de meerderheid van zijn partij in het parlement, werd dinsdag een nieuwe wet aangenomen die in het geval van een conflict, oorlog of catastrofe in een buurland, de noodtoestand voor onbepaalde tijd kan verlengen. In dit geval biedt de oorlog in buurland Oekraïne de gelegenheid daarvoor. De afgelopen twee jaar heeft Orbán de noodtoestand herhaaldelijk misbruikt om de oppositie de mond te snoeren en om regeringsgezinde zakenlieden te bevoordelen.