Vijfentwintig journalisten hebben noodknop en camerabeveiliging vanwege bedreigingen

Projectleider Peter ter Velde laat wijst op de aanval van Forum voor Democratie op Hart van Nederland-verslaggever Merel Ek: “Als leiders zich uitspreken tegen journalisten persoonlijk, zie je dat de achterban gelijk begint met aanvallen via sociale media. We zien daarin een patroon.”

Met dergelijke aanvallen op journalisten wordt de achterban in stelling gebracht, die vervolgens voor zo’n groot gevaar zorgen dat de betreffende journalist niet meer veilig is. De bedreigingen die volgen moeten volgens Ter Velde dan ook niet worden gebagatelliseerd of genormaliseerd. De video van het neofascistische Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren waarin hij Ek aanvalt is dan ook niet ‘maar een YouTube-filmpje’: “De achterban kan heel anders denken, de stap van online bedreigingen naar dreiging in de echte wereld is echt niet zo groot.”