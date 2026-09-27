Vijf vreedzame anti-genocideactivisten verstoren D66-feestje, Jetten door beveiliging van podium gehaald Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 832 keer bekeken • Bewaren

Vijf activisten van XR Justice Now! en BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) hebben zondagmiddag de toespraak van premier en partijleider Rob Jetten verstoord tijdens het 60-jarig jubileumcongres van D66 in de RAI in Amsterdam. Toen Jetten begon te spreken, stonden de actievoerders synchroon op in de zaal. Zij droegen t-shirts met teksten als 'Minder Selfies Meer Sancties', 'Liberaal / Neutraal / Genocidaal' en 'Bloedcoalitie'. Het protest was in eerste instantie stil, maar toen Jetten zijn praatje voortzette werd hij door geluid van de demonstranten overstemd.

Rob Jetten werd daarna door zijn beveiliging van het podium geloodst, terwijl de demonstranten zelf 'hardhandig de RAI in Amsterdam uitgewerkt' werden, zo meldt ANP. Toen zij weg waren, kwam Jetten terug en zei dat ook dit erbij hoort, 'zeker in een land waar vrijheid van meningsuiting belangrijk is'.

Een BDS-woordvoerder, zelf D66-lid, liet in een verklaring weten: 'Ik ben alleen nog lid om dit statement te kunnen maken. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze partij, die zegt te staan voor het internationaal recht, wapendeals blijft sluiten met Israel. Deze week nog stemde D66 tégen een motie om geen nieuwe wapenleveranties meer aan te gaan. Ironisch dat de partij die zo hard riep 'het kan wél', zich blijft verschuilen achter smoesjes waarom het toch niet zou kunnen het Genocideverdrag te honoreren.'

Ondertussen werd ook buiten de RAI gedemonstreerd. Daar stonden tientallen actievoerders verkleed als Shellmedewerkers. Zij bedankten premier Jetten: 'geen afbouw van de fossiele subsidies, geen CO2-heffing, maar wel een Shell reclamefilm'.

XR-woordvoerder Emile Sprenger laat weten: ‘In het jaar waarin de wereld in brand staat en de gevolgen van klimaatverandering realiteit zijn, verruimt klimaatdrammer Rob Jetten de fossiele subsidies en besluit hij bij Shell op bezoek te gaan om een promotievideo op te nemen. Ondertussen kondigde Shell aan om haar duurzame projecten te verkopen en meer te gaan investeren in olie en gas.’