Vijf rechtsextremisten aangeklaagd die ontvoering minister beraamden

23 jan. 2023 - 17:55

Zoals in de VS bekend is dat 2 op de 3 mensen die een mass shooting plegen (langdurige) mentale problemen hebben, zoals het ook bij de dader in California lijkt te zijn, kan je je ook voorstellen wat de geestelijke gesteldheid van veel extreemrechtse mensen/kiezers zijn. Vaak lager opgeleid, in lage en midden inkomens. Wat minder interesse in factchecking. Klakkeloos aannemen wat populisten zeggen. Die niets hoeven uit te voeren. Oppurtunisten die meewaaien met de wind en daar tumult over maken. Makkelijk te beinvloeden, Zoals ook door tvpersoonlijkheden op de commercieele tv die enkele tonnen per jaar verdienen door op de onderbuik in te spelen. Kijkcijfers, reclames. En in de media krantverkopen. Chargeren, uitvergroten en framen van personen of groepen. Social media maakt het niet bepaald beter gezien de cesspool die we Twitter noemen. Liever entertainment dan ontwikkeling en wetenschappelijke informatie. Personen die met een fakkel voor het huis van Kaag staan. Personen die overtuigd zijn van een pedo netwerk in Bodegrave of dat Rutte samenwerkte in de jaren 80 met Marc Dutroux en probeerde pedofilie te legaliseren als JOVD'er. Je hebt massamoordernaars zoals Breivik, Tarrant en Gendron. Extreem rechts. Niet helemaal sjofel in de bovenkamer. Of je wil een nieuwe staat stichten in Duitsland en de huidige regering afzetten door een coupe d'etat. Goed dat er inlichtendiensten zijn die ons beschermen voor dit soort mafkezen.