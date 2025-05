Vijf Nederlanders balanceren op randje van de dood na vapen

Zeker vijf mensen in Nederland hebben recent op het randje van de dood gebalanceerd na het gebruik van vapes. Zij werden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, vier van hen moesten in een kunstmatige coma worden gebracht om te overleven. Het gaat om jonge mensen, waaronder een tiener en een man van 28. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat verschillende merken en smaken zijn gebruikt, die allemaal verboden zijn in Nederland. De vijf kenden elkaar niet.