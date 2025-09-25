Vijf jaar cel voor oud-president Nicolas Sarkozy in Kadhafi-zaak

De rechtbank in Parijs heeft Nicolas Sarkozy veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van 100.000 euro. De oud-president van Frankrijk is schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie. Sarkozy nam miljoenen aan van de Libische dictator Kadhafi om zijn presidentscampagne in 2007 te financieren. De rechtse politicus won die verkiezingen.
In ruil voor de miljoenensteun kreeg Kadhafi hielp Sarkozy de dictator waarschijnlijk om zijn blazoen op te poetsen. Ook op andere vlakken werd de Libische potentaat geholpen, schrijft NRC. “Zo was de dictator, die al decennia internationaal geïsoleerd was, een van de eerste staatshoofden die Sarkozy als president ontving. Ook hielp Frankrijk een naaste van Gaddafi Libië te verlaten toen de Arabische Lente-protesten begonnen.”
Sarkozy is een veelpleger. De NOS schrijft: “Sarkozy werd twee keer eerder veroordeeld. Eind vorig jaar werd hij definitief schuldig bevonden aan omkoping en beïnvloeding. Sarkozy had een ambtenaar in 2014 in een telefoongesprek een baan in Monaco beloofd, in ruil voor het doorspelen van informatie. Daarvoor kreeg hij drie jaar cel opgelegd, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Hij mocht zijn straf thuis uitzitten, onder de voorwaarde dat hij een enkelband droeg om bewegingen buitenshuis te monitoren. Na drie maanden met enkelband mocht hij die afgelopen mei afdoen, mede vanwege zijn leeftijd.”
Meer over:actueel, nicolas sarkozy, moammar al-qadhafi, frankrijk, libië
