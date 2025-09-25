Vijf jaar cel voor oud-president Nicolas Sarkozy in Kadhafi-zaak Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

De rechtbank in Parijs heeft Nicolas Sarkozy veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van 100.000 euro. De oud-president van Frankrijk is schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie. Sarkozy nam miljoenen aan van de Libische dictator Kadhafi om zijn presidentscampagne in 2007 te financieren. De rechtse politicus won die verkiezingen.

In ruil voor de miljoenensteun kreeg Kadhafi hielp Sarkozy de dictator waarschijnlijk om zijn blazoen op te poetsen. Ook op andere vlakken werd de Libische potentaat geholpen, schrijft NRC. “Zo was de dictator, die al decennia internationaal geïsoleerd was, een van de eerste staatshoofden die Sarkozy als president ontving. Ook hielp Frankrijk een naaste van Gaddafi Libië te verlaten toen de Arabische Lente-protesten begonnen.”