Vijf jaar cel geëist tegen coronaontkenners die aanslag pleegden op Groningse journalist

Deze zaak is groter dan het leed dat mijn vriendin en mij is aangedaan. Het staat voor een gevaarlijke ontwikkeling in de maatschappij, die in komende en al spelende ontwrichtingen een goede voedingsbodem vindt, zoals nu weer met de stikstofdiscussie. We moeten wat tegen deze democratie-ondermijnende dynamiek doen. In de landelijke, regionale en lokale politiek, in buurten, straten, families en vriendengroepen. Op scholen, kantoren, sportverenigingen en universiteiten. In de media. Maar ook in de rechtbank. Al is het om duidelijk te maken dat terreur niet loont. Opdat de volgende potentiële aanslagpleger twee keer nadenkt en de GGD-medewerker de wijk weer in durft.