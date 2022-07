Vijf jaar cel en tbs voor coronaontkenners die aanslag pleegden op Groningse journalist

18 jul. 2022 - 15:01

Zelf ben ik niet van "law and order", maar in een geval als dit vind ik een forse straf op z'n plaats. Ook met het oog op algemene preventie. Eigenlijk moeten met name degenen die door opruiende teksten dit soort (gemakkelijk te beïnvloeden) types als de gestraften tot onverantwoordelijke, agressieve acties aanzetten, aangepakt worden. (Denk ook aan Trump, Bannon en consorten in de VS). Maar dat is problematischer en moeilijker dan de uitvoerders van deze acties.