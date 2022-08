Vierentwintig uur vooruitdenken bij IKEA

Rond mijn achttiende knalde het gezin waar ik in opgroeide op spectaculaire wijze uit elkaar, hulpverleners verschenen ten tonele en zeiden: ‘Raymond, niet verder dan vierentwintig uur vooruitdenken’. Dit doe ik nu al bijna een kwart eeuw, het werkt op zich goed. Het leven is simpel zolang je geen doel hebt, behalve overleven en onderweg zoveel mogelijk mooie dingen meemaken. Dat veel mensen meer willen, is de oorzaak van de meeste problemen waar onze wereld mee kampt.

Neem de huizencrisis: in mijn stad Utrecht worden eenkamerappartementen van nog geen dertig vierkante meter voor ruim tweehonderdduizend euro verkocht. Wonen op een postzegel lijkt het nieuwe normaal, zelfs in de verhuur levert een piepklein studiootje gemakkelijk duizend euro per maand op. Het geld verdwijnt in de zakken van weinig intellectuele types, die er nog meer panden van kopen. Mensen met hersens maken zich ondertussen druk over het milieu en genderidentiteit.