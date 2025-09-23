Vier keuzes als oefening voor 29 oktober Actueel • Vandaag • leestijd 4 minuten • 299 keer bekeken • bewaren

Over een week of vijf kiezen we Tweede Kamerleden. Hieronder een viertal keuzevragen om uw gedachten daarover te helpen ordenen.

Stel! Net als ik heeft u bijna twee jaar vrijwel dagelijks beelden gezien van vermoorde Gazaanse kinderen. Maar wat voelde u onlangs bij de röntgenfoto van de kinderschedel waarop te zien was dat de IDF-kogel gericht was geschoten? Daarom leg ik u deze keuze voor. Twee mogelijkheden. De eerste is: roept u bij het zien van die kinderschedel ‘Death to the IDF!’ De tweede: bidt u juist voor het IDF?

Dat laatste gebeurde tijdens de viering van het 350-jarig bestaan van de Portugese Synagoge in Amsterdam, zondag 7 september. Waarbij bovendien gebeden werd voor een Groot Israël! Immers het ‘bijbelse’ ideaal van het door judeo-fascisten gedomineerde Netanyahu-regime, ferm gesteund door christen-zionisten. Een uiterst controversiële stellingname dus, in de vorm van een gebed. Nota bene in aanwezigheid van ons staatshoofd. In andere landen zou gesproken worden van majesteitsschennis, maar het bericht leidde hier niet tot opschudding. Want net als Duitsland lijdt Nederland aan een neurotische inhibitie om Israël te bekritiseren.

Bij de moord op Charlie Kirk moest ik denken aan het beroemde essay van E.M. Forster, Two Cheers for Democracy, uit 1951. De Engelse schrijver betoogde dat drie keer juichen een keer te veel was, gezien de stand van zaken. Iedere moord op een mens is een tragedie, maar twee rouwbetuigingen voor Kirk zijn wel genoeg. Want hij was een ‘white supremacist’, die bovendien als christelijke nationalist immigranten en LGBTQ+’ers beschouwde als een bedreiging voor gezin en religie. Zijn bondgenoten grossieren in antisemitische taal tegen ‘liberal Jews’, terwijl ze tegelijkertijd het Netanyahu-regime verheerlijken. De ruime beschikbaarheid van vuurwapens in zijn land, tenslotte beschouwde Kirk als een ‘God-given right’. De wereld van Trump en de republikeinen.

Weinigen in ons land beseffen werkelijk wie er behalve mensen van kleur, migranten en LGBTQ+’ers nog meer door politici als Kirk worden uitgesloten. Namelijk ook ongelovigen als ik, andersgelovigen als moslims, hindoes etc. Katholieken eveneens, want immers geen protestantse christenen en vaak ook migranten. Mind you! Wij allen mogen dus eigenlijk niet bestaan in het protestants-christelijke, witte universum van Kirk.

Een tweede keuzevraag daarom. Eerste mogelijkheid. Bent u het eens met Bob Vylan dat Kirk ‘a peace of shit’ was en kunt u zich voorstellen dat al de bovengenoemde groepen zich beperken tot slechts twee rouwbetuigingen?

De tweede mogelijkheid: vindt u dat we iemand moeten ostraceren die het bedenkelijke lef heeft om te wijzen op de bovengenoemde door Kirk buitengesloten groepen? Dat overkwam Julia Wouters na haar uitspraken in de EO-podcast De spindoctors. Het format van deze podcast is dat twee opponenten een diametraal standpunt verdedigen. We hebben het dus over een potentieel 180 graden verschil. Maar vindt u ook dat die spelregels niet meer mogen gelden, zoals de EO en Wouters’ opponent, de zogenaamde Amerikadeskundige Raymond Mens, als Trump een oorlog gaat voeren tegen de ‘liberal democrats’ die Kirk hebben vermoord?

Een derde keuzevraag daarom. Overal ter wereld ontwikkelen landen zich in een fascistische richting, dan wel groeien er de fascistische partijen, die steeds vaker worden gesteund door ‘net rechts’. Trump is sinds zijn herverkiezing een fascistische coup aan het uitrollen en heeft nu het stadium bereikt waarin hij de cultuursector naar zijn hand zet en politieke tegenstanders gaat vervolgen.

Hij verklaarde naar aanleiding van de moord op Kirk dat hij ‘antifa’ ging vervolgen als een majeure terroristische organisatie. Ik schrijf ‘antifa’ tussen aanhaaltekens, want in feite gaat het om een uiterst diffuse en niet altijd traceerbare groep mensen die meestal in zeer kleine eenheden opereert. Bovendien plegen agent-provocateurs zich vaak via hun gemaskerde, zwarte outfit te vermommen. Is het soms de Mossad (uitkijken dus, mensen, op 5 oktober!)? AIVD? CIA? Secret Service? Bundesnachrichtendienst? Macrons DGSE? Poetins SVR?

Eerste mogelijkheid. Als u naar de uiterst zorgelijke internationale groei van het fascisme kijkt, vindt u zich dan antifascist? Uiteraard niet blindelings iedereen steunend die zich zo noemt.

De tweede. Bent u het eens met de Tweede Kamermeerderheid vol ijverige lakeien van Trump die een dag na hem het uit juridisch oogpunt diffuse ‘antifa’ als terroristisch heeft gekwalificeerd? Overigens exact dezelfde meerderheid die zieke Palestijnse kinderen wil laten creperen in buurlanden, die ze niet kunnen verzorgen? Een meerderheid bovendien die, aangevuld met NSC, CDA en CU, categorisch de Palestijnse staat weigert te erkennen, anders dan sommige van onze buurlanden?

Een vierde keuze tenslotte. Het reële fascisme groeit ook in Nederland, zelfs volgens de AIVD. Zaterdag 20 september misdroegen fascisten zich dan ook in Den Haag op een manier die zelfs volgens onze uiterst geschokte ‘nette’ bestuurders uniek was. Nog los van de bezetting van de A12, zagen we hoe Binnenhof, terrassen op het Plein en het partijkantoor van D66 bloot stonden aan vernielingen. Waarom verzonnen desondanks media en politici een sprookje van een lief meisje dat sinds haar veertiende helaas een beetje een hekel aan migranten heeft, maar die hekel net als de vroegere bloemenkinderen verbindend wil uitdragen? Het sprookje dat totaal onverwacht werd verstoord door ‘aliens uit heel het land’.

Eerste mogelijkheid. Vindt u deze Haagse troubles in het kader van het groeiende fascisme alarmerend, ook gezien de antisemitische en andere nazistische leuzen? En dat de fascisten in een jarenlange hetze tegen migranten en links zijn opgehitst door de rechts-radicale partijen, in en buiten het illiberale kabinet-Schoof?

De tweede. Bent u het eens met Eelco Heinen - hij kijkt overigens net zo in de camera als een wat lagere lakei in de republikeinse hofhouding van Trump - die stelde dat de fascistische rellen niets met politiek te maken hebben? Daarin wat later gesteund door NSC’er Eddy van Hijum, die de ‘demonstratie’ gelijkstelde aan de acties van Extinction Rebellion.

Tot 29 oktober! Maar eerst…5 oktober op het Museumplein in Amsterdam!