Videobeelden duiken op van feestje bij Britse Conservatieve partij tijdens strenge lockdown

De Britse krant The Mirror heeft een video te pakken gekregen waarop te zien is hoe op het hoofdkantoor van de regerende Conservatieve Partij medewerkers feest vieren terwijl de rest van het land in lockdown verkeert. Het is voor het eerst dat er videobeelden opduiken over het schandaal dat premier Boris Johnson de kop kostte omdat hij loog over de gebeurtenissen. Het feest, een uit een hele reeks stelselmatige overtredingen van de zeer strenge coronaregels, werd op 14 december 2020 door minstens 24 mensen bezocht terwijl samenkomsten van meerdere personen verboden waren. Op die dag maakte de minisetr van Volksgezondheid juist een aanscherping van de regels bekend omdat het aantal besmettingen schrikbarend toenam. Ontmoetingen met mensen buiten het eigen gezin waren verboden.

Een van de aanwezigen vraagt "ben je dit aan het filmen", dan klinkt er "zolang we maar niet streamen dat we bezig zijn de regels op te rekken." Daarop is er gelach te horen. In de video zijn personen te zien die door Boris Johnson, bij zijn terugtreden als parlementslid eerder deze maand, met koninklijke onderscheidingen beloond zijn. Johnson stapte op omdat een deze week gepubliceerd parlementair onderzoeksrapport constateert dat hij het parlement op grote schaal heeft voorgelogen. Hij beweerde onder meer tegenover de onderzoekscommissie dat er nooit feestjes hadden plaatsgevonden in regeringsgebouwen tijdens de lockdownperiode terwijl hij wist dat dat niet waar was. De politie heeft destijds onderzoek gedaan maar kon - aan de hand van foto's - niet bewijzen dat de regels werden overtreden. Johnson betitelde de feestjes tot 'werkbijeenkomsten' waarvoor uitzonderingen gelden. Een woordvoerder van de conservatieve politicus bij wie het feest plaatsvond zegt dat de beelden "oud nieuws" zijn en de zaak voor hen is afgedaan.