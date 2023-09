[Video] Matthijs tegen Rob Oudkerk: 'Jij wordt nóóit burgemeester'

23 apr. 2010 - 17:48

Aan: Charlez Aznavour Los van het feit dat ik mevrouw van Rooyen een auteur van bedenkelijk allooi vind, val ik haar niet aan inzake de openbaring. Toegegeven; ik heb dat punt wat ongelukkig verwoord. Wat ik bedoelde te zeggen is dat ik de consternatie rondom de onthulling zo opmerkelijk vond en vind. De PvdA is een partij die men gerust pro-prostitutie mag noemen, dan wel niet tegen. Dat standpunt kun je hebben, daar zijn argumenten bij te verzinnen. Daarentegen valt mij verbazing ten deel, wanneer ik een zelfverklaard 'socialist' (Prem) afkeurend hoor spreken over het bezoeken van dezelfde prostituee, waar hij in theorie zo'n warm voorstander van is. Waarin ik u gelijk moet geven is uw argument over de integriteit van het lichaam. Een huisarts zou inderdaad beter moeten weten. Daarin hebt u volkomen gelijk. - Aan: Tim Tim Het recht van publicatie staat, wat mij betreft, niet ter discussie. Ook het niveau van iemand die iets dergelijks plaatst niet. Of het relevant is weet ik niet, u en ik zijn ook niet zonder fouten. Wij wensen daarvoor (ook) vergeven worden. Om dat te bereiken en verdienen behoren we dat een ander ook te gunnen. Voor wat betreft de ethiek verwijs ik u naar mijn reactie op Dhr. Aznavour. (Alhoewel ik betwijfel of het hem echt is :) - Aan: Roher Vogel Haha, die handeling zal inderdaad zeer waarschijnlijk NIET worden opgenomen in het handboek 'Politiek voor beginners'

2 Reacties