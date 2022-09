Vicepresident Argentinië ternauwernood ontsnapt aan moordaanslag

Argentijnse media melden dat de aanvaller een 35-jarige man uit Brazilië is. Waarom hij het op Kirchner gemunt had is vooralsnog niet bekend. Kirchner kwam met de schrik vrij, maar het had weinig gescheeld of ze had het voorval niet kunnen navertellen. De Argentijnse president Alberto Fernández maakte bekend dat het pistool geladen was met vijf kogels. Fernández sprak van ‘de heftigste gebeurtenis sinds we de democratie hersteld hebben’ in 1983. De president vroeg politiek leiders en de samenleving als geheel de aanval direct in de strengst mogelijke bewoordingen te veroordelen.