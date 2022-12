Vicepremier Kaag naar Suriname om chaos rond slavernijexcuses weg te werken

Het kabinet stuurt minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag (D66) naar Suriname in een poging de plooien rond de slavernijexcuses glad te strijken. Het plan is nog altijd om op 19 december excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden, een besluit dat eenzijdig vanuit het kabinet genomen is. Verschillende Surinaamse belangenorganisaties hebben grote moeite met de plannen.