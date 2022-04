Vestzak-broekzakboete voor Belastingdienst vanwege zwarte lijst

Dat zal ze leren! De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst een boete opgelegd van 3,7 miljoen euro . Het bedrag komt via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in de schatkist terecht.

De boete wordt opgelegd omdat de Belastingdienst een zwarte lijst bijhield met persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs. Volgens de AP is dat in strijd met de privacywet AVG. De gegevens werden te lang bewaard, zonder geldige reden of duidelijk doel. Ook hadden te veel medewerkers toegang tot het systeem.