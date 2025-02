Verzet tegen extreemrechts is 'te links' vindt Sander Schimmelpenninck Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1097 keer bekeken • bewaren

Een van de meest opvallende ontwikkelingen is dat er in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, amper gedemonstreerd wordt tegen de regeringsdeelname en politieke invloed van extreemrechts. Dat komt omdat het noodzakelijke verzet teveel wordt gedomineerd door 'krakerige' symboliek. Dat stelt columnist Sander Schimmelpenninck, zelf een van de krachtigste stemmen tegen de verrechtsing, op het platform Bluesky. Schimmelpenninck toont een affiche voor de antiracisme-demonstratie die zaterdag 22 maart wordt gehouden op de Dam in Amsterdam in het kader van de sinds 1966 bestaande Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

Op de hem bekende scherpe wijze doet de columnist een poging de nog resterende democratische liberalen, D66 en Volt, bij het protest te betrekken en de organisatie daar toe aan te zetten: "Dit is wel het probleem: dit ziet er zo krakerig uit dat normale mensen hier geen zin in hebben. Terwijl ook Amsterdamse matchameizen best mee willen lopen. Kan @voltnederland.org of @d66nl.bsky.social met wat anderen niet een mooie poster fixen die niet naar Duitse herders en shag ruikt?"

Hij verduidelijkt: "Voor de goede orde: top dat links wel wat doet, maar verwende patatliberalen komen alleen als het sexy is. En die hebben we wel nodig om een beetje indruk te kaken. Dus hup, deelstrijdprinsesjes, maak eens een winnend design tussen de reformerlesjes door. Als de vijand zo lelijk is, van binnen en buiten, dan moet de hele antifascistische beweging toch vol inzetten op schoonheid en esthetiek? Waarom moet ik nou toch alles uitleggen? Dit is toch zo voor de hand liggend als wat."

De posting maakt een levendig debat los. In reacties wordt onder meer geconstateerd dat 'linkse types' de neiging hebben de demonstratie te verbreden naar onderwerpen "waar ik dan weer niets mee te maken wil hebben", een veel voorkomende discussie rond protesten. De kritiek luidt dat verbreding hand in hand gaat met verzwakking.

Een ander vindt dat te makkelijk want dan is er altijd wel een reden om niet mee te doen aan protesteren. "ga dan uit van eigen kracht ipv degenen die íets doen te bashen. maak je eigen poster voor je eigen achterban, vertel de orga dat je mee doet met het doel van die dag maar met je eigen posters en doel. gebruik dit niet als excuus om niets te doen."

Anderen komen met alternatieve ontwerpen voor de affiche maar die kunnen niet snel de goedkeuring van de auteur wegdragen. "Nee, teveel lelijke mensen. Maak antifascisme sexy!" zegt hij over een poster met een foto van demonstranten.

Een ander verwijst naar de Oosterburen die met honderdduizenden die straat op gaan tegen het extreemrechste gevaar: "Ik zie in Duitsland vriendelijker oproepen, vrij vertaald zoiets als: "Nederland is kleurrijk" of "Samen tegen extreem rechts" met kreten als : spreek je uit voor democratie, bouw bruggen geen muren."