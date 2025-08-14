Verzet is geboden, breed verzet tegen Israëls kolonialisme Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 269 keer bekeken • bewaren

Theo Brand Politicoloog en journalist

Gaza. Westbank. Palestina dus. Het is godgeklaagd. Bestaat waarheid nog? Baseren Westerse leiders zich soms op een andere waarheid dan die van waarnemers, hulpverleners en mensenrechtenorganisaties? Een waarheid die zorgvuldig door de beste propagandamachine uit de geschiedenis wordt geproduceerd en herhaald? Waarom is onze regering zo blind? Waardoor zijn onze bestuurders zo gemanipuleerd?

De genocide in Gaza komt niet uit de lucht vallen. En nee, 7 oktober 2023 is niet de oorzaak. Kolonialisme is de oorzaak. Racisme. Superioriteitsgevoelens. Oriëntalisme. U weet wel: de mythe dat elke Arabier achterlijk en gevaarlijk zou zijn - en wij Westerlingen beschaafd. Europa en Amerika zijn door dit soort ideeën besmet. En ja, 7 oktober 2023 heeft de situatie erger gemaakt, heeft het in een stroomversnelling gebracht. Maar de oorzaak zit dieper en is Westers koloniaal van aard.

Al zolang het zionisme zich manifesteert in historisch Palestina - en dat is nu meer dan honderd jaar - is het grondig mis. Al voordat de staat Israël werd opgericht, zagen kolonisten Palestijnen niet voor vol aan, niet als gelijkwaardige mensen. Wel als primitief en als lastig obstakel voor hun eigen droom. Zionisten waren joden, maar andere joden distantieerden zich al snel. Logisch. Wat de vroege zionisten vooral tekende en vormde, was dat zij Europeanen waren. Zoals Columbus. Zoals de VOC.

Velen van ons in Nederland waren of zijn hier blind voor. Maar wat we al tientallen jaren in Palestina kunnen zien, is de wreedheid en onmenselijkheid van kolonialisme. Gesteund door het Westen. Terwijl onze regering voor het eigen slavernijverleden in 2022 excuses aanbood, ging Nederland zonder blikken of blozen door met steun aan een relatief nieuw koloniaal project: Israël. Ja, in veel opzichten anders van aard en opzet. Want kolonialisme kent diverse vormen. Maar in essentie hetzelfde. Waarom zagen we het niet? En waarom zien velen het nog steeds niet?

Ja, het is te verklaren. Vanwege de Tweede Wereldoorlog. Vanwege antisemitisme. Zonder die duistere kant van de Europese geschiedenis was het zionisme – denk ik – nooit ontstaan. De geschiedenis is weerbarstig. Kwaad brengt nieuw kwaad voort. De geweldmachine die we nu in Gaza zien, kan ik niet los zien van de donkerste kanten van Europa’s eigen geschiedenis en de geweldsmachine van toen. Nooit meer is nu.

Of u mijn historische analyse deelt of niet, is wat mij betreft overigens bijzaak. Laten we vooral kijken naar het heden. Ik hoop dat we het eens zijn dat onrecht, apartheid, het blijven afpakken en innemen van land, het structurele geweld van de militaire bezetting en deze gruwelijke volkerenmoord moeten stoppen. Dat we samen met zoveel mogelijk mensen een rode lijn moeten blijven trekken. Omdat mensen - Palestijnen in dit geval - slachtoffer blijven worden. En omdat staatsterreur altijd weer kan leiden tot verzetsterreur, hoewel we daar de laatste tijd weinig meer van zien. Het is de zionistische oorlogsmachine die het Palestijnse volk structureel kleineert, verjaagt, uithongert en uitroeit.

Journalisten die verslag doen, worden doelbewust vermoord. Ik denk deze week speciaal aan de in Gaza bekende reporter Anas al-Sharif. Inmiddels zijn er in twintig maanden tijd 234 journalisten vermoord. Het is met geen pen te beschrijven.

Verzet is geboden. Breed verzet. Geweldloos verzet maar wel eentje die raakt en hindert. Luidruchtig en confronterend. Zet Israël onder de grootst mogelijke druk. Want: Stop de genocide. Kies voor menswaardigheid.

Uitgesproken op 14 augustus 2025 bij station Zwolle bij het protest tegen de doorgaande genocide door Israël in Gaza. Dit protest vond rond 18.00 uur gelijktijdig plaats bij tientallen treinstations in Nederland.

Meer over: opinie , gaza , genocide , israël