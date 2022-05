Verzet bij GroenLinks tegen verbinding met PvdA

20 mei 2022 - 14:34

Jammers dat zelfs linkse mensen al die "rechtse" leugens aan het overnemen zijn. In 2019 heb je heel duidelijk kunnen zien dat de PvdA niet dood is of niet uitstervend is. Ze zijn nu ook al virtueel de vierde partij van Nederland. En de 3e partij die er voor regeringsdeelname toe doet. Groenlinks is nog nooit zo groot geweest, althans in 2017. Dat wordt ook door velen weg gelogen, want een ongemakkelijke waarheid. Wat voor soort fusie partij gaat het worden? Wordt het een soort D66 light met Klaver aan het roer. Dat lijkt me vanuit PvdA perspectief niet logisch. Dan speel je Klaver in de kaart. Of gaat GL de PvDA kant op. Zoals de leden hier boven verworden. Of worden de zetels bij elkaar opgeteld. Waar wil je heen met zo'n fusie? Daar gaat het om. Ik denk dat ze dat bij PvdA en Groenlinks eerst concreet moeten maken. Ik ken het PvdA programma en Groenlinks programma. Ze hebben wel degelijke allebei een visie, maar wat wordt de samengestelde visie?