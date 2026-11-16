Verzekering met een zilveren randje Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

De chatbot die mij door een menu naar een medewerker van vlees en bloed leidt kent mij blijkbaar al jaren en tutoyeert er vrolijk op los: “Hallo, mag ik JE…Wat is JE.. DankJEwel etc.”, enfin, zoals eerder benoemd is de dagelijkse onbeschoftheid inmiddels ook bij verzekeringsbedrijven ingetreden.

Het blijft curieus dat zo’n oermenselijk gebrek aan opvoeding nu juist door een computerprogramma wordt gekopieerd. Tech-expert en software-ontwikkelaar Bert Hubert deed daar onlangs in HP/De Tijd een interessante uitspraak over:”Hoe A.i. zich presenteert is iets waar we het weinig over hebben. Alleen al het feit dat dat ding ‘ik’ over zichzelf zegt is een ontwerpkeuze van programmeurs… Die ik-vorm is met opzet gekozen, want dan ga je als gebruiker sneller denken dat het iets is met een ziel, en dan krijg je veel meer een gespreksvorm”.

Ik hoef mij gelukkig zeer weinig te verlaten op mijn ziektekostenverzekering en op een doordeweekse dag, ineens geconfronteerd met een torenhoog ‘declaratieoverzicht’, brengt dat mij dan ook in lichte verwarring. Zomaar ter verantwoording aan de Staatskas (het eigen risico) alsook aan de mijne (de eigen bijdrage) besluit ik toch nog even te bellen.

Hoewel de callcenter-medewerker overduidelijk is, blijven des burgerman’s oren klapperen bij dergelijke bedragen. “Uw eigen bijdrage heeft u op 300 gesteld, de overheid bepaalt het eigen risico op 385 en de overige som is door ons betaald”. Klaar als een klontje.

Omdat het ‘onderzoek’ een kleine twintig minuten in beslag heeft genomen en mijns inziens een zogenaamd ‘een-tweetje’ betreft, begint er iets te knagen en vraag ik toch nog even naar de hoogte van het bedrag.

“Moet de huisarts mij niet vooraf melden wat de kosten zijn die aan dergelijk ‘onderzoek’ zijn verbonden”?

“Nee mijnheer, sterker nog, dat weet de huisarts dikwijls zelf niet..”

Dat lijkt mij een nogal omtrekkende beweging en bovendien, zou een huisarts anno nu niet weten wat een standaard-onderzoek of een bloedprik kost? Men kan het zich nauwelijks voorstellen. Óf zou men soms bang zijn dat aspirant-patiënten, in de weet van dergelijke kosten, zich bedenken en zich helemaal niet meer melden aan de ziekenhuispoort? Of, nóg erger, zelf medisch gaat knutselen?

Dit gilt om een vervolgvraag.

“Kan ik dan in het vervolg eerst zelf bij het ziekenhuis informeren wat e.e.a. kost?”

“Dat hangt van veel factoren af en kan men u meestal niet op voorhand zeggen..”

“Maar waar haal ik dan die kennis, hoe dien ik die kosten te kennen als leek?”

“Dat dient u niet als leek, maar als volwassen persoon te weten”.

Het gesprek bereikt nu een metafysisch of misschien wel magisch realistisch niveau want ‘Wat-dient-een-‘volwassen persoon’-anno-nu-wel-niet-allemaal-te-weten’, en bovendien is ‘volwassen’ een nogal arbitrair begrip.

Worden mij hier de oren gewassen door iemand die mij door mijn vraagstelling wellicht als niet-volwassen classificeert of heeft de callcentermedewerker een slechte dag (De hele dag ‘leken’ aan de lijn die naar de bekende weg vragen). Voor de hand liggender is dat hij het begrip ‘leek’ niet kent (stond niet in zijn script) en aan het gesprek derhalve een eigen draai geeft.

Omdat dit soort gesprekken altijd worden ingeleid met de mededeling dat e.e.a. “..voor trainingsdoeleinden zal worden opgenomen..” zal men zich door deze casus ongetwijfeld herberaden op gebruikt vocabulaire.

Nu nog staan voor de ziektekostenverzekeraar klant, leek, patiënt en ‘volwassen persoon’ blijkbaar voor één entiteit.

Nog éen keer dan:

“Kan men mij voor zo’n ‘standaard-onderzoek’ dan vooraf geen bedrag noemen?”.

“Als het een standaard handeling betreft dan weet het ziekenhuis dat meestal wel ja..”.

Meer over: opinie , ziektekostenverzekering , zorgkosten , ai , tutoyeren