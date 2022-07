Verwoestende vuurzeeën op noordelijk halfrond direct gevolg klimaatcrisis Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 478 keer bekeken • bewaren

In Vatera, een toeristische bestemming op Lesbos, zijn honderden mensen waaronder toeristen uit hun verblijven geëvacueerd vanwege bosbranden. De VRT meldt:

De burgemeester van westelijk Lesbos zei op de Griekse zender TV ERT dat "er alles aan wordt gedaan woningen te redden". Een vluchtende vrouw vertelde op tv dat vlammen haar huis al hadden bereikt. De brandweer heeft negen vliegtuigen en een helikopter ingezet om de brand te bestrijden, in afwachting van versterkingen uit Noord-Griekenland. Verschillende huizen en vakantiehuizen werden verwoest door de vlammen, aldus lokale media. Op sommige plaatsen zouden de vlammen de zee al hebben bereikt. De kustwacht zou negen mensen van het strand hebben gered.

Het vuur woedt ook in andere delen van Griekenland. Onder meer bij het nationaal park Dadia-Lefkimi-Soufli in het noordoosten van het land. Dit gebied, dat op de werelderfgoedlijst van de VN staat, is het leefgebied van het grootste aantal verschillende soorten roofvogels in Europa. 36 van de 38 in Europa levende soorten komen er voor. Het is de enige plek op de Balkan waar de monniksgier nog broedt. De brand veroorzaakt enorme dichte rookwolken waardoor blusvliegtuigen het vuur amper kunnen benaderen.

Aan de andere kant van het door hitte en droogte geteisterde noordelijk halfrond is ook sprake van een noodsituatie. Vrijdagmiddag brak er een brand uit in Yosemite Park, een van de bekendste natuurgebieden van Californië. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor de vlammen, sommigen werden door de vlammen verrast in hun huizen. De NOS meldt:

De bosbrand bij het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië breidt zich steeds verder uit. Inmiddels staat ruim 4800 hectare aan natuurgebied in brand en daarmee is de Oak Fire uitgegroeid tot de grootste brand van dit seizoen in het gebied. Meer dan 6000 mensen zijn uit de omgeving geëvacueerd, verschillende wegen zijn afgesloten en het vuur bedreigt volgens de brandweer zo'n 2000 gebouwen. Tot nu toe zijn geen doden of gewonden gemeld. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen in het gebied.

Al Jazeera legt uit dat het directe verband tussen de vuurzeeën en klimaatverandering op het noordelijk halfrond duidelijk is. De vuren worden meestal direct veroorzaakt door andere menselijke activiteiten maar de industriële vernietiging van het klimaat maakt de gevolgen vele maken groter. In Europa zijn er als gevolg van de klimaatcrisis drie tot vier keer zoveel hittegolven als normaal. De enige manier om te voorkomen dat deze problemen in de toekomst nog groter gaan worden is de opwarming van de Aarde een halt toe te roepen door het klimaatakkoord van Parijs na te leven. Om de een of andere reden lijkt de daadwerkelijke bereidheid daartoe nog steeds gering.