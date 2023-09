‘Verwijder fatbikes van het fietspad’

12 sep. 2023 - 14:27

"Die maatregel stelt de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond voor om de chaos op fietspaden te beteugelen, meldt AT5." Zadel de rest van het land asjeblieft niet weer op met Amsterdamse problemen. Pas desnoods de regelgeving lokaal aan in Amsterdam. Hier in de omgeving kunnen elektrische fietsen prima op het fietspad net zoals fatbikes. Die laatsten zijn populair geworden na dat mensen van de snorfiets af gepest zijn door de helmplicht. Ook het probleem rondom de snorfiets was vooral een stedelijk probleem waar de rest van het land mee opgezadeld is. Het was voor de helmplicht een prima alternatief voor de auto om kleine stukjes af te leggen. Helaas is een helm simpelweg niet praktisch dus pakken velen weer de auto.