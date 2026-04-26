Verwarde man pleegt mislukte aanslag op feestelijk mediaspektakel met Trump

In Washington heeft een gewapende man schoten gelost tijdens het White House Correspondents' Dinner, een traditionele feestavond van de parlementaire pers met de president van de VS en andere hooggeplaatsten. De man, die meerdere vuurwapens had, werd overmeesterd door veiligheidsagenten. Een agent raakte gewond.

Volgens Trump verklaarde later over de dader, een 31-jarige leraar uit Californië : "Mijn indruk is dat het een eenzame gek was. Dit zijn gestoorde mensen." Hij plaatste foto's van de arrestatie op zijn eigen platform: "Ik zag een zaal die volledig eensgezind was. Het was, in zekere zin, heel mooi, een heel mooi gezicht. Om te zien hoe een man, gewapend met meerdere wapens, een veiligheidscontrolepost bestormde en werd overmeesterd door een paar zeer dappere leden van de geheime dienst, die zeer snel handelden."

In een kort persmoment blikte hij in zijn eigen stijl terug op de gebeurtenis "Ik keek toe om te zien wat er aan de hand was, ik had waarschijnlijk nog wat sneller moeten wegduiken. Melania was zich volgens mij heel goed bewust van wat er gebeurde. Ik denk dat ze meteen wist wat er aan de hand was. Ze zei: 'Dat is een raar geluid.' Ik hoorde het geluid en dacht dat het een dienblad was. Ik dacht dat het een dienblad was dat naar beneden viel. Ik heb dat al vaker gehoord, en het was een behoorlijk hard geluid, en het kwam van vrij ver weg."

Na de schoten werden de hoogwaardigheidsbekleders, waaronder ook vicepresident Vance, in allerijl in veiligheid gebracht. De president prees de geheime dienst en zei dat de schutter niet in de buurt was van de balzaal waar hij op het podium zat ten tijde van het incident. Trump greep de gebeurtenis aan om de bouw van een omstreden ballroom aan het Witte Huis te prijzen.

Vermoed wordt dat de man logeerde in het Washington Hilton hotel waar het diner gehouden werd. Bij dat hotel vond in de jaren '80 een aanslag plaats op toenmalig president Reagan. Die raakte daarbij ernstig gewond maar overleefde. De Verenigde Staten kent een sterke traditie aan vuurwapengeweld, die mede door de machtige wapenlobby in stand wordt gehouden. Ook op president Trump werden al eerder mislukte aanslagen gepleegd. Onduidelijk is of de man het specifiek op Trump had gemunt. Volgens berichten in de media wilde hij zoveel mogelijk politici om het leven brengen.

Het White House Correspondents' Dinner is een voorheen jaarlijkse bijeenkomst van parlementair journalisten met de president en zijn gevolg waarbij sprekers personen uit media en politiek 'roasten' door scherpe grappen over hen te maken. Trump, die zoals bekend niet weet om te gaan met kritiek, brak als president met de traditie. Dit keer zou het diner voor het eerst weer plaatsvinden in zijn aanwezigheid. De president wil dat het diner op een later moment alsnog zal plaatsvinden.

