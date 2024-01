Verwacht geen sociaal beleid van een rechts kabinet

De VVD wil de nieuwe pensioenwet handhaven en de AOW-leeftijdsstijging (67 jaar in 2024) handhaven. In Duitsland wordt de AOW-leeftijd pas in 2030 67 jaar. NSC wil het minimumloon beperkt verhogen en wel de koppeling van de AOW handhaven. BBB wil geen extra verhoging van het minimumloon. Wat BBB met de AOW-koppeling wil is niet duidelijk.

De partij van Omzigt, NSC, wil de aangenomen wet Toekomst Pensioen aanpassen. Alle deelnemers per pensioenfonds (werkenden en gepensioneerden) moeten kunnen stemmen over het overgaan naar de nieuwe pensioenwet met of zonder het tot nu opgebouwde pensioen. Volgens NSC moet besloten kunnen worden het tot nu toe opgebouwde pensioen onder de huidige wet te laten. Die huidige wet moet wel aangepast worden, volgens NSC. Linkse partijen hebben jarenlang geprobeerd huidige pensioenstelsel aan te passen, maar dat werd steeds door een rechtse meerderheid afgewezen. Inclusief door het CDA waar Omzigt deel van uitmaakte. Het is onwaarschijnlijk dat nu wel een aanpassing mogelijk is zoals het herinvoeren van de 105% indexatiedrempel in plaats van 110% (beetje indexatie) en 125% (volledige indexatie), ingevoerd in 2015. Een andere noodzakelijke aanpassing is het invoeren van een hogere rekenrente zoals ook bij andere landen geldt. De aangenomen wet Toekomst Pensioen, is tot stand gekomen omdat verbeteringen van de oude wet stelselmatig geblokkeerd zijn door rechts.