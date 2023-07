Vervang Ongehoord door Paranormaal Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 318 keer bekeken • bewaren

Zo vlak na de zonnewende, halverwege het jaar 2023 sinds de Verlosser, is het een geschikt moment om een totaal-overzicht te geven van de toestand in de wereld. Voor het eerst in mijn leven – deze maand word ik tweeënveertig – voel ik mij hier intellectueel toe in staat. Ik kan niet wachten u deelgenoot te maken van de hallucinerende verbanden die deze dagen in mijn kleine hoofdje rondtollen.

Neem het opmerkelijke feit van orka’s die sinds kort schepen aanvallen. Toevallig las ik dat zulke praktijken aan de orde van de dag waren toen er nog veel gejaagd werd op walvissen. ‘Duivelsvissen’ noemden walvisvaarders de vrouwelijke grijze walvissen die boten attaqueerden om hun jongen te beschermen. Nu is het de orka die, op verschillende plaatsen ter wereld, plotseling voor eigen rechter speelt.

“Het is onwaarschijnlijk dat de orka’s die voor de kust van Noorwegen aanvielen, geïnspireerd werden door de daden van hun soortgenoten rond Spanje, daarvoor is de afstand te groot”, vertelde een bioloog op televisie. Onmiddellijk dacht ik aan de oorlogsgod Mars, en aan zijn sterrenbeeld dat nu waarschijnlijk op ramkoers ligt met een of andere planeet.

U, ik, de orka, wij zijn willoze magneetjes die geïrriteerder raken naarmate hemellichaam X gestaag naar punt Y beweegt. Ondertussen duiden deskundigen in allerlei podcasts de oorlog in Oekraïne op basis van rationele argumenten. Poetin zal De Bom wel of niet gooien om reden A of B, beweren ze, maar het is dus allemaal veel eenvoudiger en tegelijkertijd gevaarlijker.