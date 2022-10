Vertwijfelde Russen grijpen massaal naar boeken over WOII

Terwijl in het algemeen de boekverkoop in Rusland daalde, nam de verkoop van Tweede Wereldoorlogboeken in grote boekhandels met twintig procent toe. Zo vervijfvoudigde de verkoop van het boek The German War: A Nation under Arms, 1939-1945 in de Russische boekwinkelketen Chitai Gorod. Bij de online boekhandel LitRes verkocht het boek zeventien keer meer dan voor de mobilisatie.

Ook steeg de verkoop van het boek Yes to life: in spite of everything van Viktor Frankl met veertig procent. Dit boek vertelt hoe het mentaal is om in een concentratiekamp te zitten. Bij LitRes werden 3,7 keer meer exemplaren verkocht.